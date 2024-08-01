النائب ميشال الدويهي لـ "جدل": اليوم هناك تعددية سياسية التي تشبه قضاء زغرتا وهذه فكرة تقبل الاخر والمنهجية التي علمنا اياها اسطفان الدويهي إذ بشهامة وشرف إما نختلف إما نتحالف

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك