النائب ميشال الدويهي لـ "جدل": نخوض معركة سياسية كبيرة لاستعادة البلد واطلب من المسيحيين عدم التقوقع في حال الخطر وعودتهم الى كلام التقسيم فالحلّ بانتخاب رئيس للجمهورية ومن رسالة الدويهي الخروج من التقوقع خصوصا المسيحيين

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