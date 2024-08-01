سيلينا غوميز ترد ساخرة على لقطة متداولة لها... فهل قصدت جاستن بيبر؟ (فيديو)

سيلينا غوميز ترد ساخرة على لقطة متداولة لها... فهل قصدت جاستن بيبر؟ (فيديو)

ملايين الإصابات بالخرف يمكن تجنّبها بهذه الطريقة البسيطة... هذا ما أكدته آخر الدراسات!