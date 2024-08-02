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بايدن: مقتل هنية لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-08-01 | 23:50
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بايدن: مقتل هنية لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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