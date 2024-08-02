التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه الجمهور من دون عوائق ومن دون توقف للسير وعناصر مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير

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