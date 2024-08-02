الجيش الإسرائيلي: انضمام لواء القدس إلى العمليات القتالية وسط قطاع غزة

ألمانيا تنضم إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية لمراقبة الحدود مع الشمال

ألمانيا تنضم إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية لمراقبة الحدود مع الشمال

الرابطة المارونية استذكرت تفجير المرفأ: لم يعد مقبولًا أن تبقى القضية أسيرة النزاعات والتباينات