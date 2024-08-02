وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن وقوع انفجار قرب "السفارة الإسرائيلية" في الهند

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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا في وحدات الدفاع الجوي أطلقوا ليلا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة