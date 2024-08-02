المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

هارون لـ"الأخبار": طبيعة المواجهة في أي حرب مقبلة تعتمد على مدى قوتها وطول أمدها

هارون لـ"الأخبار": طبيعة المواجهة في أي حرب مقبلة تعتمد على مدى قوتها وطول أمدها

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه الجمهور من دون عوائق ومن دون توقف للسير وعناصر مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير