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مسيرة على أطراف رامية لجهة بيت ليف بالتزامن مع قصف لمنطقة خلة وردة

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2024-08-02 | 13:25
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مسيرة على أطراف رامية لجهة بيت ليف بالتزامن مع قصف لمنطقة خلة وردة
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مسيرة على أطراف رامية لجهة بيت ليف بالتزامن مع قصف لمنطقة خلة وردة

 
 
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