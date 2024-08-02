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o
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وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء عدد من الرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"
آخر الأخبار
2024-08-02 | 16:41
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وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء عدد من الرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"
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