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o
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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
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o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٣ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-08-03 | 02:55
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٣ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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