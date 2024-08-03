الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
معاريف: الجيش الإسرائيلي يقرر توسيع دائرة تقليص عمل المصانع في شمال إسرائيل إلى 40 كيلومترًا من حدود لبنان
آخر الأخبار
2024-08-03 | 03:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معاريف: الجيش الإسرائيلي يقرر توسيع دائرة تقليص عمل المصانع في شمال إسرائيل إلى 40 كيلومترًا من حدود لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجيش
الإسرائيلي
توسيع
دائرة
تقليص
المصانع
إسرائيل
كيلومترًا
لبنان
التالي
معاريف: الجيش الإسرائيلي يقرر وقف الإجازات في كل الوحدات المقاتلة وتشكيلات التدريب
حيلة سحرية تمنع تسوس الأسنان... طبيبة تكشف معلومات قيّمة!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:28
الحرس الثوري الإيراني: "النظام الصهيوني المقامر والإرهابي سيتلقى ردا حاسما على هذه الجريمة"
آخر الأخبار
07:28
الحرس الثوري الإيراني: "النظام الصهيوني المقامر والإرهابي سيتلقى ردا حاسما على هذه الجريمة"
0
آخر الأخبار
07:26
الحرس الثوري الإيراني: العمل الإرهابي المتمثل في قتل هنية خطط له ونفذه "النظام الصهيوني" بدعم من الحكومة الأميركية "الإجرامية"
آخر الأخبار
07:26
الحرس الثوري الإيراني: العمل الإرهابي المتمثل في قتل هنية خطط له ونفذه "النظام الصهيوني" بدعم من الحكومة الأميركية "الإجرامية"
0
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
0
أمن وقضاء
07:06
في خلدة وبالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروجي مخدرات
أمن وقضاء
07:06
في خلدة وبالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروجي مخدرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:28
الحرس الثوري الإيراني: "النظام الصهيوني المقامر والإرهابي سيتلقى ردا حاسما على هذه الجريمة"
آخر الأخبار
07:28
الحرس الثوري الإيراني: "النظام الصهيوني المقامر والإرهابي سيتلقى ردا حاسما على هذه الجريمة"
0
آخر الأخبار
07:26
الحرس الثوري الإيراني: العمل الإرهابي المتمثل في قتل هنية خطط له ونفذه "النظام الصهيوني" بدعم من الحكومة الأميركية "الإجرامية"
آخر الأخبار
07:26
الحرس الثوري الإيراني: العمل الإرهابي المتمثل في قتل هنية خطط له ونفذه "النظام الصهيوني" بدعم من الحكومة الأميركية "الإجرامية"
0
آخر الأخبار
07:04
المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها علي نزيه عبد علي "جون" مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان
آخر الأخبار
07:04
المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها علي نزيه عبد علي "جون" مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
07:03
الجيش الإسرائيلي: إغتيال علي نزيه عبد علي المسؤول في الجبهة الجنوبية لحزب الله في غارة البازورية
آخر الأخبار
07:03
الجيش الإسرائيلي: إغتيال علي نزيه عبد علي المسؤول في الجبهة الجنوبية لحزب الله في غارة البازورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
0
آخر الأخبار
04:04
إرتفاع حصيلة الهجوم على شاطىء مقديشو إلى 32 قتيلًا
آخر الأخبار
04:04
إرتفاع حصيلة الهجوم على شاطىء مقديشو إلى 32 قتيلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-31
الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-31
الإغتيالات الإسرائيلية تصل إلى أبرز قياديي حماس وحزب الله لينضما إلى عشرات القياديين المستهدفين... فمن هم هؤلاء القياديين؟
0
آخر الأخبار
03:47
معاريف: الجيش الإسرائيلي يقرر توسيع دائرة تقليص عمل المصانع في شمال إسرائيل إلى 40 كيلومترًا من حدود لبنان
آخر الأخبار
03:47
معاريف: الجيش الإسرائيلي يقرر توسيع دائرة تقليص عمل المصانع في شمال إسرائيل إلى 40 كيلومترًا من حدود لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:34
إهدن تستعدّ لقداس الشكر بعد تطويب البطريرك اسطفان الدويهي...
أخبار لبنان
04:34
إهدن تستعدّ لقداس الشكر بعد تطويب البطريرك اسطفان الدويهي...
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من أدما إلى لبعا... على خطى البطريرك الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من أدما إلى لبعا... على خطى البطريرك الدويهي
0
أخبار لبنان
14:22
لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًا
أخبار لبنان
14:22
لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
14:01
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
رد حزب الله حتمي... ومساع دولية للتخفيف من وطأته
تقارير نشرة الاخبار
13:43
رد حزب الله حتمي... ومساع دولية للتخفيف من وطأته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطر تودع إسماعيل هنية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطر تودع إسماعيل هنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اسرائيل تترقب رد ايران وحزب الله ... ونتنياهو يواجه انتقادات داخلية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اسرائيل تترقب رد ايران وحزب الله ... ونتنياهو يواجه انتقادات داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مقتطفات عن تقارير عرضتها الـLBCI عن البطريرك الدويهي ومحطات حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مقتطفات عن تقارير عرضتها الـLBCI عن البطريرك الدويهي ومحطات حياته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:23
باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار
أخبار لبنان
08:23
باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار
2
صحف اليوم
01:22
هذا ما أكده مسؤول غربي لمسؤولين لبنانيين كبار (الجمهورية)
صحف اليوم
01:22
هذا ما أكده مسؤول غربي لمسؤولين لبنانيين كبار (الجمهورية)
3
منوعات
02:00
"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صورة)
منوعات
02:00
"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صورة)
4
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
5
صحف اليوم
00:08
الرد سيحصل خلال أيام (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:08
الرد سيحصل خلال أيام (الأنباء الكويتية)
6
رياضة
10:38
من هي الرياضية "الأكثر إثارة بالعالم" المُشاركة في أولمبياد باريس 2024؟ (صورة)
رياضة
10:38
من هي الرياضية "الأكثر إثارة بالعالم" المُشاركة في أولمبياد باريس 2024؟ (صورة)
7
منوعات
10:58
هل تسافرون كثيراً؟ تجنبوا استخدام هذا الغرض في غرفة الفندق
منوعات
10:58
هل تسافرون كثيراً؟ تجنبوا استخدام هذا الغرض في غرفة الفندق
8
خبر كاذب
15:48
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
خبر كاذب
15:48
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More