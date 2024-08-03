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31
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
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o
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o
كسروان
32
o
متن
32
o
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غارتان على طيرحرفا
آخر الأخبار
2024-08-03 | 06:33
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غارتان على طيرحرفا
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