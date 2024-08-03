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سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الهجوم الإيراني قد يكون مشابها لهجوم نيسان الماضي وقد يكون أكبر وأكثر تعقيدا

آخر الأخبار
2024-08-03 | 06:39
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سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الهجوم الإيراني قد يكون مشابها لهجوم نيسان الماضي وقد يكون أكبر وأكثر تعقيدا
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سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: الهجوم الإيراني قد يكون مشابها لهجوم نيسان الماضي وقد يكون أكبر وأكثر تعقيدا

 
 
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