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سرايا القدس ـ الضفة الغربية: ما زلنا نقدم قادتنا قبل الجند وما زال سيفنا مشرعا في محاور القتال كافة

آخر الأخبار
2024-08-03 | 09:11
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سرايا القدس ـ الضفة الغربية: ما زلنا نقدم قادتنا قبل الجند وما زال سيفنا مشرعا في محاور القتال كافة
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سرايا القدس ـ الضفة الغربية: ما زلنا نقدم قادتنا قبل الجند وما زال سيفنا مشرعا في محاور القتال كافة

 
 
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