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الوكالة الوطنية: 4 غارات متتالية استهدفت بلدة كفركلا

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2024-08-03 | 15:07
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الوكالة الوطنية: 4 غارات متتالية استهدفت بلدة كفركلا
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الوكالة الوطنية: 4 غارات متتالية استهدفت بلدة كفركلا

 
 
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