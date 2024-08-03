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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس من حاجز بيت فوريك شرق المدينة
آخر الأخبار
2024-08-03 | 16:02
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الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس من حاجز بيت فوريك شرق المدينة
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