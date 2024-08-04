قداس الشكر لاعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في الصرح البطريركي في الديمان

وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم الأحد

وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم الأحد

بن غفير من موقع العملية في حولون: وزعنا آلاف قطع السلاح على المواطنين وأدعوهم لحمل السلاح واستخدامه