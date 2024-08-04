الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قداس الشكر لاعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في الصرح البطريركي في الديمان
آخر الأخبار
2024-08-04 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قداس الشكر لاعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في الصرح البطريركي في الديمان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الشكر
لاعلان
تطويب
البطريرك
اسطفان
الدويهي
الصرح
البطريركي
الديمان
التالي
وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم الأحد
بن غفير من موقع العملية في حولون: وزعنا آلاف قطع السلاح على المواطنين وأدعوهم لحمل السلاح واستخدامه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:21
غارة على دراجة نارية في رب ثلاثين ولا إصابات
آخر الأخبار
05:21
غارة على دراجة نارية في رب ثلاثين ولا إصابات
0
أخبار لبنان
05:12
ممثل قائد الجيش يضع إكليلاً على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
05:12
ممثل قائد الجيش يضع إكليلاً على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت
0
آخر الأخبار
05:02
قبلان: لا حياة بلا موت وشهادة وهو شعار المسيح لمن يعتقد أن المسيح مات ليحيا العالم
آخر الأخبار
05:02
قبلان: لا حياة بلا موت وشهادة وهو شعار المسيح لمن يعتقد أن المسيح مات ليحيا العالم
0
أخبار دولية
04:54
حرس السواحل في إيطاليا: مصرع مهاجرَين بعد عملية إنقاذ في البحر المتوسط
أخبار دولية
04:54
حرس السواحل في إيطاليا: مصرع مهاجرَين بعد عملية إنقاذ في البحر المتوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:21
غارة على دراجة نارية في رب ثلاثين ولا إصابات
آخر الأخبار
05:21
غارة على دراجة نارية في رب ثلاثين ولا إصابات
0
أخبار لبنان
05:12
ممثل قائد الجيش يضع إكليلاً على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
05:12
ممثل قائد الجيش يضع إكليلاً على النصب التذكاري لشهداء انفجار مرفأ بيروت
0
آخر الأخبار
05:02
قبلان: لا حياة بلا موت وشهادة وهو شعار المسيح لمن يعتقد أن المسيح مات ليحيا العالم
آخر الأخبار
05:02
قبلان: لا حياة بلا موت وشهادة وهو شعار المسيح لمن يعتقد أن المسيح مات ليحيا العالم
0
أخبار لبنان
03:50
الدفاع المدني وضع إكليلاً من الزهر على ضريح شهداء إنفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
03:50
الدفاع المدني وضع إكليلاً من الزهر على ضريح شهداء إنفجار مرفأ بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
0
أخبار دولية
06:48
المتحدث بإسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: حزب الله قد يهاجم أهدافًا أوسع وأعمق في إسرائيل
أخبار دولية
06:48
المتحدث بإسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: حزب الله قد يهاجم أهدافًا أوسع وأعمق في إسرائيل
0
منوعات
2024-07-31
كان يمرّ بحالة نفسية سيئة... هذا ما فعله أب بأولاده الأربعة في مصر
منوعات
2024-07-31
كان يمرّ بحالة نفسية سيئة... هذا ما فعله أب بأولاده الأربعة في مصر
0
أمن وقضاء
2024-07-30
كتاب لميقاتي يتعلق بتأمين فعاليات الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك الدويهي
أمن وقضاء
2024-07-30
كتاب لميقاتي يتعلق بتأمين فعاليات الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك الدويهي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تألق عربي في كرة القدم الاولمبية ومارشان يحصد ذهبية رابعة لفرنسا في السباحة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تألق عربي في كرة القدم الاولمبية ومارشان يحصد ذهبية رابعة لفرنسا في السباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مهرجان OMT Summer In Action مستمر في فاريا - شبروح... هكذا تبدو الاجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مهرجان OMT Summer In Action مستمر في فاريا - شبروح... هكذا تبدو الاجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تراجع مستوى تلقيح الأطفال يهدد بعودة أمراض منقرضة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تراجع مستوى تلقيح الأطفال يهدد بعودة أمراض منقرضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قداس الشكر في اهدن بداية درب القداسة مع الطوباوي اسطفان الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قداس الشكر في اهدن بداية درب القداسة مع الطوباوي اسطفان الدويهي
0
أخبار دولية
13:14
هذه هي الدولة التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية
أخبار دولية
13:14
هذه هي الدولة التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الاستعدادت لمواجهة الحرب اكتملت.. فلا داعي للهلع
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الاستعدادت لمواجهة الحرب اكتملت.. فلا داعي للهلع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ميدان اليوم: ترقّب وخرق لجدار الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ميدان اليوم: ترقّب وخرق لجدار الصوت
0
أخبار لبنان
13:05
جنبلاط قدم التعازي باستشهاد شكر في الضاحية: نحن واحد من الجنوب إلى الجبل إلى الضاحية الى كل مكان
أخبار لبنان
13:05
جنبلاط قدم التعازي باستشهاد شكر في الضاحية: نحن واحد من الجنوب إلى الجبل إلى الضاحية الى كل مكان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
2
أخبار دولية
13:14
هذه هي الدولة التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية
أخبار دولية
13:14
هذه هي الدولة التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية
3
آخر الأخبار
16:55
كتائب القسام: نعلن مسؤوليتنا عن عملية إطلاق النار وتصفية الصهيوني أمنون مختار من سكان بيتح تكفا المحتلة بالضفة
آخر الأخبار
16:55
كتائب القسام: نعلن مسؤوليتنا عن عملية إطلاق النار وتصفية الصهيوني أمنون مختار من سكان بيتح تكفا المحتلة بالضفة
4
آخر الأخبار
17:50
مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: نحقق في ما إذا كانت إسرائيل نفذت اغتيال هنية مباشرة أو عبر عملاء
آخر الأخبار
17:50
مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: نحقق في ما إذا كانت إسرائيل نفذت اغتيال هنية مباشرة أو عبر عملاء
5
آخر الأخبار
00:30
أكسيوس نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين
آخر الأخبار
00:30
أكسيوس نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين
6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
7
فنّ
12:30
بعد الانتقادات التي طالتها... باميلا الكيك تخرج عن صمتها: "لا أحب الشهرة" (فيديو)
فنّ
12:30
بعد الانتقادات التي طالتها... باميلا الكيك تخرج عن صمتها: "لا أحب الشهرة" (فيديو)
8
منوعات
15:50
ما حصل معها كان صادماً: استحمت من دون إزالة العدسات اللاصقة وهذه النتيجة!
منوعات
15:50
ما حصل معها كان صادماً: استحمت من دون إزالة العدسات اللاصقة وهذه النتيجة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More