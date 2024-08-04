الصحة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الاسرائيلية على بلدة دير سريان الى اثنين بعد وفاة شهيد كان قد نقل الى مستشفى النبطية وهو في العقد السادس من العمر

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك