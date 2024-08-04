المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة

بعد مرور 4 سنوات... هذا ما قالته لارا الهاشم عن الملف القضائي وشق التحقيقات في انفجار المرفأ (فيديو)

بعد مرور 4 سنوات... هذا ما قالته لارا الهاشم عن الملف القضائي وشق التحقيقات في انفجار المرفأ (فيديو)

"كان في شيطان عم يطلع من العنبر"... ميرنا فقدت عينها لكنها خلصت ابنها يوم انفجار المرفأ وهذا ما حصل معها! (فيديو)