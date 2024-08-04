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هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل

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2024-08-04 | 11:26
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هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل
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هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل

 
 
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