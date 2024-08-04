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o
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-08-04 | 15:08
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
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