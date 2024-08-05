الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية

آخر الأخبار
2024-08-05 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسلامية:‏

مجاهدونا

استهدفوا

راميم

بقذائف

‏المدفعية

LBCI التالي
ظهور نادر لابن نوال الزغبي جوي ديب... وسامته خطفت قلوب المتابعين (صور)
كنعاني: طِهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر إلّا أنّ معاقبة إسرائيل أمر ضروريّ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:26

السفارة الصينية في بيروت تطالب الصينيين بتوخي الحذر في السفر إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:23

مراقبو الشمال تابعوا جولاتهم في عكار وزغرتا وسطروا محاضر

LBCI
آخر الأخبار
09:15

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة والعلام

LBCI
أخبار دولية
09:14

الجيش الأميركي ينهي سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:15

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة والعلام

LBCI
آخر الأخبار
08:55

السيدة ساميا أبو حيدر بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O+ ... للتبرع في مركز الصليب الاحمر في انطلياس أو الاتصال على الرقم التالي: 03678323

LBCI
آخر الأخبار
08:34

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
08:19

التحكم المروري: تعطل شاحنة على الطريق المحاذية لجسر خلدة باتجاه بشامون - عرمون والعمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:51

جنوب شرق الولايات المتحدة يستعد لأمطار غير مسبوقة مع إشتداد العاصفة "ديبي"

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-03

الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق صيدا وبيروت وإقليم الخروب وجبل لبنان والبقاع الغربي

LBCI
صحف اليوم
2024-08-01

لا ضمانات أميركية بتحييد بيروت والضاحية والمطار... هذا ما نقلته مصادر نيابية عن ميقاتي (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
23:34

المقاومة الإسلامية: شنّينا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت مُستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

هذا ما في تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
06:31

قائد الحرس الثوري: الكيان الصهيوني سيتلقى الضربة في المكان والزمان المناسبين

LBCI
أخبار دولية
04:19

كنعاني: طِهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر إلّا أنّ معاقبة إسرائيل أمر ضروريّ

LBCI
أخبار لبنان
04:08

عبد الله خلال جولة في حارة حريك: لا نريد حربًا ولكن إن حصلت سنكون يدًا واحدة

LBCI
أخبار لبنان
02:39

الأبيض يتسلم شحنة مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العرب يحصدون أولى ذهبياتهم وأستراليا التي أفلتت من السقوط أمام لبنان تحرز ذهبية زوجي التنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جنة من الخيال تجسدت بقرى Summer In Action في أعالي جبال كسروان... إليكم ما تتضمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الذكرى الرابعة لإنفجار ٤ آب... رسالة أمل من الضحية ليليان شعيتو

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا مستمرة وطالت اليوم محطة التحويل في مشروع مياه الطيبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:09

الصوت القوي الذي سُمع منذ قليل ناجم عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت والضاحية والجنوب

LBCI
آخر الأخبار
01:08

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على بلدات إسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
23:53

منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حافة الهاوية حتى هذا الموعد (الانباء الالكترونية)

LBCI
آخر الأخبار
11:26

هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة: يجب أن تحترق بيروت وطهران في هجوم استباقي يعيد الردع لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:42

تقديرات برد من خمس جبهات على إسرائيل... وخشية من صعوبة التعامل معه

LBCI
أخبار لبنان
11:39

"إطلبوا المساعدة".. رسالة من ملكة جمال لبنان ندى كوسا عبر الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
07:14

بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
16:51

مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة: الغارة على بلدة حولا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخصين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More