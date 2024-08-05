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o
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o
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o
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o
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o
متن
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية من ذوق مكايل باتجاه حارة صخر
آخر الأخبار
2024-08-05 | 06:11
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية من ذوق مكايل باتجاه حارة صخر
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