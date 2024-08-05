أنباء عن إندلاع حريق كبير في خزانات وقود في منطقة دوغارون الإقتصادية الخاصة بين إيران وأفغانستان

الأمطار الغزيرة تعيق إطلالة أديل في عرضها الأول في ميونيخ... والحل الذي ابتكرته كان مذهلا! (فيديو)

الأمطار الغزيرة تعيق إطلالة أديل في عرضها الأول في ميونيخ... والحل الذي ابتكرته كان مذهلا! (فيديو)

بعد أن تركها حبيبها لأنها عانقته... هذا ما قاله الشامي عن المعجبة التي اقتحمت المسرح وماذا كشف عن حياته العاطفية؟! (فيديو)