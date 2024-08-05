التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات ودراجة نارية داخل نفق الأوزاعي باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة من قبل مفرزة سير الضاحية

هذا ما في تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ الشرق الأوسط

هذا ما في تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركيّ الشرق الأوسط

الأمطار الغزيرة تعيق إطلالة أديل في عرضها الأول في ميونيخ... والحل الذي ابتكرته كان مذهلا! (فيديو)