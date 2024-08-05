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o
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2024-08-05 | 08:34
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
*
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