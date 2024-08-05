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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد مجددا في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا

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2024-08-05 | 14:36
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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد مجددا في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا
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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد مجددا في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا

 
 
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