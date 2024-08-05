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o
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o
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o
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o
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o
متن
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المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة
آخر الأخبار
2024-08-05 | 15:24
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المقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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