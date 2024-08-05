واشنطن بوست عن مسؤولين: غارة أميركية قرب بغداد قتلت قياديا حوثيا مختصا في المسيرات الأسبوع الماضي

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39623 شهيدا و91469 جريحا منذ 7 تشرين الأول

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39623 شهيدا و91469 جريحا منذ 7 تشرين الأول

"جمهوري الغالي"... هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب في أول رسالة صوتية مسجّلة لها! (فيديو)