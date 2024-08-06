هاشم للـLBCI: على المجتمع الدوليّ أن يتحمّل مسؤولية ما يحدث لأنّه لم يضع يومًا حدًا لإسرائيل لما ترتكبه من عنف واعتداءات

النائب قاسم هاشم للـLBCI: بعد الرد أيًا كان حجم الرد أو توقيته تصبح إسرائيل صاحبة القرار في أخذ المِنطقة إلى حرب أشمل أم لا وعلى إسرائيل أن تتحمّل وزر فعلتها في لبنان وايران

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