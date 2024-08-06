غارة إسرائيلية بصاروخين على الخيام

مقتل شاب في قصف إسرائيليّ على جنين في الضفة الغربية

مقتل شاب في قصف إسرائيليّ على جنين في الضفة الغربية

هاشم للـLBCI: كلام نصرالله اليوم استكمالٌ لما تكلّم عليه في كلمته الأولى بعد اغتيال هنية وشكر وسيكون خطابه بالحدّة ذاتها