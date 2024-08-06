المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي دون انقطاع في الجليل الغربي ونهاريا وتسجيل إصابة حرجة وأخرى متوسطة جنوب نهاريا

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي دون انقطاع في الجليل الغربي ونهاريا وتسجيل إصابة حرجة وأخرى متوسطة جنوب نهاريا

حلّ البرلمان في بنغلادش بعد يوم من استقالة حسينة وفرارها