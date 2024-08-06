نصرالله: قد يلجأ العدو اثناء الكلمة الى خرق جدار الصوت من اجل الابتزاز واخافة الموجودين ما يدل على أن "عقلاتو صارو كتير صغار"

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