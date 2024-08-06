نصرالله بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد فؤاد شكر: خسارتنا كبيرة جدا ولكن هذا لا يهزنا على الإطلاق ولا يضعفنا ولا يجعلنا نتردد أو نتوقف والدليل عمليات الأيام الماضية والوحدات التي كان يقودها السيد فؤاد هي التي تواصل العمل وتطور عملها وتتقدم

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