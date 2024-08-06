نصرالله: استشهاد اسماعيل هنية هو خسارة كبيرة لحماس وللمقاومة الفلسطينية ولمحور المقاومة ولكن هذا لا يهزهم ولا يثنيهم ولا يضعفهم والدليل مواصلة المقاومة وتصاعد المقاومة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك