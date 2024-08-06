نصرالله: إسرائيل لم تعد قوية كما كانت والدليل أنه في عملية "الوعد الصادق" الايرانية دافع الأميركي والفرنسي والبريطاني وبعض الدول العربية عن الكيان

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