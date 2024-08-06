نصرالله: نحن في معركة لها أفق وندعو المقاومة في غزة والضفة الغربية الى المزيد من الصبر والصمود ودعوتنا إلى جبهات الإسناد هي مواصلة العمل كما واصلناه سويا في الأشهر الماضية

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