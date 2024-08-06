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السيد نصرالله: لو كان مشروع نتنياهو الحرب مع لبنان لكان ذهب إلى حرب مع لبنان وهو ليس بحاجة الى ذريعة

آخر الأخبار
2024-08-06 | 11:44
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السيد نصرالله: لو كان مشروع نتنياهو الحرب مع لبنان لكان ذهب إلى حرب مع لبنان وهو ليس بحاجة الى ذريعة
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السيد نصرالله: لو كان مشروع نتنياهو الحرب مع لبنان لكان ذهب إلى حرب مع لبنان وهو ليس بحاجة الى ذريعة

 
 
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