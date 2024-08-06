السيد نصرالله: نحن لم نذهب الى التصعيد الا بشكل محدود وحريصون على أمن بلدنا وأن لا يتأثر الكثير من الناس ونحن نحمل هذا العبء خصوصا في بيئتنا لكن لا يمكن ان نتصرف مع العدوان الاخير بشكل طبيعي لذلك أكرر أن ردّنا آت بشكل قوي ومؤثر وفاعل

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