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o
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o
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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة يارون وبنى تحتية في كفركلا بجنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-08-06 | 17:25
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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة يارون وبنى تحتية في كفركلا بجنوب لبنان
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