بلينكن: يجب أن يفهم الجميع في المنطقة أن شن المزيد من الهجمات سيؤدي فقط الى إدامة الصراع وعدم الاستقرار وانعدام الأمن للكل

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