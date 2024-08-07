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التحكم المروري: رفع الشاحنة على طريق عام الكحالة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

آخر الأخبار
2024-08-07 | 00:49
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التحكم المروري: رفع الشاحنة على طريق عام الكحالة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
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التحكم المروري: رفع الشاحنة على طريق عام الكحالة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

 
 
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