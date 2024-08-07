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o
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o
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o
متن
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الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب
آخر الأخبار
2024-08-07 | 05:49
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الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب
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