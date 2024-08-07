الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ ثلاث غارات جوية على بلدة عيترون مستهدفا الحي الشرقي

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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: القصف المدفعي الفوسفوري الذي استهدف فيه العدو الاسرائيلي بلدة شبعا اليوم أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت دخوله إلى طوارئ مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج