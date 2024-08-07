المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا موقع جل العلام ‏بالقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة يعلن حصيلة محدثة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا: عدد شهداء الغارة ارتفع إلى شخصين وستة جرحى

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة يعلن حصيلة محدثة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا: عدد شهداء الغارة ارتفع إلى شخصين وستة جرحى

اجتماع عمل في "المالية" بحث في تفعيل العمل الجمركي... والخليل استقبل عبد الله مع وفد خلية الأزمة في إقليم الخروب