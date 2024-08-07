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القائم بأعمال وزير خارجية إيران: لا خيار لطهران سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الإنتهاكات الإسرائيلية
آخر الأخبار
2024-08-07 | 11:16
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القائم بأعمال وزير خارجية إيران: لا خيار لطهران سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الإنتهاكات الإسرائيلية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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