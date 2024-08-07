المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تموضعًا لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

قائد الجيش الإيراني: اختيار السنوار خلفا لإسماعيل هنية يعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله

قائد الجيش الإيراني: اختيار السنوار خلفا لإسماعيل هنية يعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله

التحكم المروري: رفع الشاحنة على طريق عام الكحالة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة