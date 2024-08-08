يديعوت أحرونوت: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادىء في الهجوم

بعد ولادة ابنتهما... الأمير الحسين والأميرة رجوة في صور عائلية تخطف القلوب (صور)

بعد ولادة ابنتهما... الأمير الحسين والأميرة رجوة في صور عائلية تخطف القلوب (صور)

يديعوت أحرونوت: السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معًا