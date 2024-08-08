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o
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o
الجنوب
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o
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o
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o
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o
متن
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اليونيسف: الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعا قاسيا اليوم أكثر من أي وقت مضى
آخر الأخبار
2024-08-08 | 03:16
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اليونيسف: الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعا قاسيا اليوم أكثر من أي وقت مضى
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